Четверо подростков задержаны за поджоги в Московском регионе

Четверо подростков задержаны за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, а также связи и кредитно-финансовой системы в Московском регионе. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, преступления несовершеннолетние совершали по заданиям украинских спецслужб. Выяснилось, что подростки общались с девушками в группах для знакомств в мессенджере Telegram. По их просьбе злоумышленники пересылали координаты школ, торговых центров и адресов проживания.

Затем с подростками с помощью интегрированных в сим-боксы абонентских номеров связывались "полицейские", которые заявляли, что переданные координаты использованы украинскими военными для планирования ракетных ударов и атак БПЛА.

Несовершеннолетним угрожали уголовной ответственностью за якобы пособничество Вооруженным силам Украины (ВСУ). В связи с этим мошенники под предлогом "проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств" и участия в иных оперативных мероприятиях склонили подростков к совершению преступлений.

Ранее подростка заподозрили в поджоге двух автозаправок в подмосковной Истре. Предварительно, на автоматизированных АЗС, которые находятся на Школьной улице в поселке Пионерском и на Кооперативной улице в селе Онуфриево, произошел пожар. В результате выгорели две бензоколонки.

Спустя время полиция установила, что к поджогам причастен 15-летний уроженец Москвы, который скрылся с места происшествия. Его задержали. Во время допроса, который проводился вместе с законными представителями несовершеннолетнего, подросток заявил, что действовал под руководством неизвестных.

