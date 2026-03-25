25 марта, 10:06

Происшествия

Четверо подростков задержаны за поджоги в Московском регионе

Фото: depositphotos/Grigorenko

Четверо подростков задержаны за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, а также связи и кредитно-финансовой системы в Московском регионе. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, преступления несовершеннолетние совершали по заданиям украинских спецслужб. Выяснилось, что подростки общались с девушками в группах для знакомств в мессенджере Telegram. По их просьбе злоумышленники пересылали координаты школ, торговых центров и адресов проживания.

Затем с подростками с помощью интегрированных в сим-боксы абонентских номеров связывались "полицейские", которые заявляли, что переданные координаты использованы украинскими военными для планирования ракетных ударов и атак БПЛА.

Несовершеннолетним угрожали уголовной ответственностью за якобы пособничество Вооруженным силам Украины (ВСУ). В связи с этим мошенники под предлогом "проверки антитеррористической защищенности объектов посягательств" и участия в иных оперативных мероприятиях склонили подростков к совершению преступлений.

Ранее подростка заподозрили в поджоге двух автозаправок в подмосковной Истре. Предварительно, на автоматизированных АЗС, которые находятся на Школьной улице в поселке Пионерском и на Кооперативной улице в селе Онуфриево, произошел пожар. В результате выгорели две бензоколонки.

Спустя время полиция установила, что к поджогам причастен 15-летний уроженец Москвы, который скрылся с места происшествия. Его задержали. Во время допроса, который проводился вместе с законными представителями несовершеннолетнего, подросток заявил, что действовал под руководством неизвестных.

Читайте также


происшествия

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

