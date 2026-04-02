Bloomberg: первый с начала операции США СПГ-танкер пытается пересечь Ормузский пролив

02 апреля, 16:06

Первый с начала операции США СПГ-танкер пытается пересечь Ормузский пролив

Первый с начала операции США на Ближнем Востоке танкер, перевозящий сжиженный природный газ (СПГ), пытается пересечь Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Танкер Sohar LNG вошел в воды Ормузского пролива и движется к экспортному терминалу в Омане. Скорее всего, он не содержит груза.

В случае если танкер сможет успешно пройти пролив, он может стать первым судном такого типа, которое пройдет данную акваторию с начала военных действий в регионе.

"Хотя судно, по всей видимости, пустое, рынок внимательно следит за возобновлением поставок СПГ, что может ослабить давление на мировые цены", – добавили в СМИ.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, который потом нанес ответные удары. Эскалация конфликта привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Изначально президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, но Тегеран предупредил о его полном перекрытии в случае реализации этих намерений.

В ответ на это американский лидер распорядился временно приостановить любые военные действия против иранских объектов. Спустя время СМИ заявили о готовности главы Белого дома закончить военную кампанию без открытия Ормузского пролива.

