Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 15:32

В мире
Главная / Новости /

MBN: "Карта нищеброда" начала набирать популярность в Южной Корее на фоне роста цен

"Карта нищеброда" начала набирать популярность в Южной Корее

Фото: 123RF.com/oasisamuel

В Южной Корее набирает популярность онлайн-сервис с неформальным названием "Карта нищеброда", на котором отмечены недорогие кафе и рестораны. Об этом сообщает телеканал MBN.

Интерес к ресурсу вырос на фоне инфляции и подорожания продуктов. Особенно ощутимо рост цен ударил по студентам и молодежи.

По словам жителей, в популярных заведениях Сеула стоимость одного блюда достигает около 20 000 вон (около 1 000 рублей. – Прим. ред.). При этом бюджетные варианты все еще существуют, но найти их непросто.

В некоторых кафе цены значительно ниже. Например, шницель может стоить около 4 000 вон, а паста – менее 3 900 (около 200 рублей. – Прим. ред.). Однако такие точки разбросаны по городу, и их поиск занимает время.

На этом фоне пользователи начали активно делиться адресами доступных заведений через специальную онлайн-карту. Сейчас на ней отмечено около тысячи заведений по всей стране. По словам администратора проекта Чхве Сон Су, сайт уже посетили порядка 150 тысяч человек, что подтверждает высокий спрос на способы экономии на еде.

Ранее глава Минфина республики Ку Юн Чхоль заявлял, что концерт BTS в Сеуле, состоявшийся 21 марта, принесет экономике Южной Кореи миллиарды долларов. Это было первое совместное выступление группы с 2022 года после вынужденной паузы, которая была связана с прохождением срочной службы в рядах Вооруженных сил Республики Корея.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика