20 марта, 11:57

В Южной Корее заявили, что концерт BTS принесет экономике миллиарды долларов

Фото: ТАСС/AP/Ahn Young-joon

Концерт BTS в Сеуле принесет экономике Южной Кореи миллиарды долларов, сообщает News.ru со ссылкой на главу Минфина республики Ку Юн Чхоль.

"Этот концерт не только создаст экономический эффект на триллионы вон, но его незримое влияние будет куда более важным", – написал он на своей странице в Х.

Концерт BTS состоится 21 марта в центре Сеула, на площади Кванхвамун и перед дворцом Кенбоккун. Это первое совместное выступление группы с 2022 года после вынужденной паузы, которая была связана с прохождением срочной службы в рядах Вооруженных сил Республики Корея.

Во время проведения концерта для предотвращения возможных терактов и беспорядков правоохранители привлекут 13 отрядов по борьбе с насильственными преступлениями из девяти полицейских участков.

Спецназ будет досматривать посетителей на предмет взрывных устройств. Организаторы мероприятия дополнительно задействуют более 3,5 тысячи сотрудников охраны.

