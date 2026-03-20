20 марта, 11:38

Более 1,4 млн новых светильников установили в домах Москвы в рамках капремонта

Более 1,4 миллиона современных светильников обновили за 10 лет во время капремонта жилых домов в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Современные системы освещения, установленные специалистами комплекса городского хозяйства Москвы, потребляют значительно меньшее количество энергии и оснащены оптико-акустическими датчиками.

Жители домов могут выбрать один из режимов: при отсутствии движения лампочки не горят или свет есть, но приглушенный. Ярче он становится при появлении на площадке человека. При этом в среднем на один участок устанавливается три осветительных прибора.

В проекты также входит установка аварийной группы освещения. Как правило, она продолжает функционировать даже в том случае, если весь дом будет обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу около шести часов. Аварийное освещение помогает обеспечивать видимость путей эвакуации и главной пожарной лестницы.

Кроме того, осветительный прибор должен быть надежным, иметь высокий срок службы или при непредвиденных обстоятельствах подлежать ремонту. Существуют нормы по степени защиты светильника или его IP. Для лампочек, которые устанавливаются при капремонте, она не должна быть ниже 47 IP.

Осветительные приборы должны обладать достаточной защитой от проникновения твердых гранулоподобных частиц. Также важна возможность непродолжительное время выдерживать погружение в воду без проникновения ее внутрь.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов в 2026 году. Данные мероприятия проводятся в рамках региональной программы капремонта.

Больше всего работ будет проведено в Центральном, Южном и Западном административных округах. Специалисты выполнят полную замену кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

"Деньги 24": ГОСТ на отделку квартир в новостройках введут в России с 1 марта

Читайте также


Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

