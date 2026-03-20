Более 1,4 млн новых светильников установили в домах Москвы в рамках капремонта

Более 1,4 миллиона современных светильников обновили за 10 лет во время капремонта жилых домов в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Современные системы освещения, установленные специалистами комплекса городского хозяйства Москвы, потребляют значительно меньшее количество энергии и оснащены оптико-акустическими датчиками.

Жители домов могут выбрать один из режимов: при отсутствии движения лампочки не горят или свет есть, но приглушенный. Ярче он становится при появлении на площадке человека. При этом в среднем на один участок устанавливается три осветительных прибора.

В проекты также входит установка аварийной группы освещения. Как правило, она продолжает функционировать даже в том случае, если весь дом будет обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу около шести часов. Аварийное освещение помогает обеспечивать видимость путей эвакуации и главной пожарной лестницы.

Кроме того, осветительный прибор должен быть надежным, иметь высокий срок службы или при непредвиденных обстоятельствах подлежать ремонту. Существуют нормы по степени защиты светильника или его IP. Для лампочек, которые устанавливаются при капремонте, она не должна быть ниже 47 IP.

Осветительные приборы должны обладать достаточной защитой от проникновения твердых гранулоподобных частиц. Также важна возможность непродолжительное время выдерживать погружение в воду без проникновения ее внутрь.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтируют более 850 крыш жилых домов в 2026 году. Данные мероприятия проводятся в рамках региональной программы капремонта.

Больше всего работ будет проведено в Центральном, Южном и Западном административных округах. Специалисты выполнят полную замену кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.