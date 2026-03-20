Новости

Новости

20 марта, 12:03

Баскетболист Леброн Джеймс повторил рекорд НБА по числу игр в регулярных чемпионатах

Фото: AP Photo/David J. Phillip

Форвард баскетбольного клуба (БК) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс повторил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу игр в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает НБА на своем сайте.

Матч против "Майами Хит" состоялся 20 марта и завершился победой "Лейкерс" со счетом 134:126. Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 19 очков, сделав 15 подборов и 10 передач. При этом самым результативным игроком матча стал Лука Дончич.

За свою карьеру Джеймс четырежды становился чемпионом НБА, а также по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф.

Ранее нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу набранных за один клуб очков в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рекорд был установлен во время матча против "Нью-Йорк Айлендерс". Голевая передача Овечкина дала ему возможность набрать 1 670 очков.

