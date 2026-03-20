Эксперт Лоикова: составленное с помощью ИИ резюме может привести к отказу в работе

Составленное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) резюме может стать причиной отказа в работе. Об этом в беседе с изданием "Абзац" сообщила карьерный консультант Зулия Лоикова.

По ее словам, распознать такие резюме достаточно просто, поскольку они часто содержат определенные ключевые слова и "одинаковый почерк". ИИ нередко выдает шаблонные выражения и не всегда справляется с описанием опыта или креативными задачами, отметила эксперт.

Часто такие ситуации могут снижать доверие работодателя и создавать впечатление взаимодействия с машиной. Кроме того, на этапе собеседования ответы кандидатов нередко расходятся с информацией, указанной в резюме.

"Важно не потерять в общении между работодателем и соискателем человека с его опытом, компетенциями, личностными навыками", – добавила Лоикова.

Ранее сообщалось, что Минцифры подготовило законопроект, согласно которому компании в РФ будут обязаны обслуживать клиентов без применения ИИ, если те отказались от услуг с использованием нейросетей.

Эксперты связывают необходимость такой инициативы со стремлением обеспечить законное право потребителя на выбор формата взаимодействия через живое общение. Потребность в отказе от нейросетей необходима в ситуациях, в которых цена ошибки высока или требуется учет уникальных обстоятельств.