Обвиняемого в посредничестве во взяточничестве россиянина экстрадировали из Китая

Россиянина экстрадировали из Китая за посредничество во взяточничестве, сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Согласно данным Генпрокуратуры, речь идет об Асламбеке Орцуеве – предварительно, с 2020 по 2023 год он брал деньги у студентов подмосковного филиала одного из столичных высших учебных заведений. Данные средства предназначались для взяток преподавателям за успешную сдачу зачетов и экзаменов.

В феврале 2024 года против него возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве", а суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Однако злоумышленник скрылся за границей, поэтому в апреле того же года он был объявлен в международный розыск.

В итоге Орцуева удалось задержать на территории Китая благодаря взаимодействию с каналами Интерпола. Волк подчеркнула, что был удовлетворен запрос Генпрокуратуры о выдаче фигуранта.

Представителям российских правоохранительных органов передали злоумышленника в аэропорту Гуанчжоу. После этого его доставят в Москву.

Ранее Генпрокуратура приняла решение выдать Румынии Василя Родидеала, гражданина республики, арестованного в России по запросу Интерпола.

В Румынии его заочно осудили на 12,5 года, однако злоумышленник скрылся от следствия, после чего его объявили в розыск. Он обвиняется в создании и поддержке организованной преступной группы, незаконном хранении боеприпасов, необоснованном подстрекательстве к совершению тяжкого убийства, а также подстрекательстве к совершению преступления.

