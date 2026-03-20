Новости

20 марта, 11:34

Обвиняемого в посредничестве во взяточничестве россиянина экстрадировали из Китая

Фото: vk.com/genprocrf

Россиянина экстрадировали из Китая за посредничество во взяточничестве, сообщает RT со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Согласно данным Генпрокуратуры, речь идет об Асламбеке Орцуеве – предварительно, с 2020 по 2023 год он брал деньги у студентов подмосковного филиала одного из столичных высших учебных заведений. Данные средства предназначались для взяток преподавателям за успешную сдачу зачетов и экзаменов.

В феврале 2024 года против него возбудили уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве", а суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Однако злоумышленник скрылся за границей, поэтому в апреле того же года он был объявлен в международный розыск.

В итоге Орцуева удалось задержать на территории Китая благодаря взаимодействию с каналами Интерпола. Волк подчеркнула, что был удовлетворен запрос Генпрокуратуры о выдаче фигуранта.

Представителям российских правоохранительных органов передали злоумышленника в аэропорту Гуанчжоу. После этого его доставят в Москву.

Ранее Генпрокуратура приняла решение выдать Румынии Василя Родидеала, гражданина республики, арестованного в России по запросу Интерпола.

В Румынии его заочно осудили на 12,5 года, однако злоумышленник скрылся от следствия, после чего его объявили в розыск. Он обвиняется в создании и поддержке организованной преступной группы, незаконном хранении боеприпасов, необоснованном подстрекательстве к совершению тяжкого убийства, а также подстрекательстве к совершению преступления.

