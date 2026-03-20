Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета

Сахарный диабет грозит стать новой эпидемией в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

По ее словам, показатели, зафиксированные по итогам 2025 года, вызывают серьезное беспокойство. Среди основных причин роста заболеваемости Голикова назвала пищевые привычки и потребление определенных продуктов.

Всего в стране от сахарного диабета страдают более 6 миллионов взрослых и свыше 65 тысяч детей. В рамках федерального проекта по борьбе с этим заболеванием за последние три года была модернизирована эндокринологическая служба, открыты новые центры и оснащены оборудованием более 1,2 тысячи больниц. Кроме того, выросло количество врачей-эндокринологов.

Еще одной мерой стало снижение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) цен на российский дженерик для лечения сахарного диабета второго типа почти на 12,79%. Данный шаг, по мнению ведомства, повысит доступность и расширит выбор препаратов для граждан.