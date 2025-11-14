Эндокринолог Берковская объяснила, как распознать скрытый сахарный диабет

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. Как распознать заболевание на ранних сроках, чем оно опасно и как его предотвратить, разбиралась Москва 24.

Опасно ждать симптомов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сахарный диабет – это состояние, при котором организм не может нормально использовать глюкозу, являющуюся основным источником энергии для клеток. Опасность патологии в том, что она повреждает сосуды и нервы, объяснила Москве 24 врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Марина Берковская.

По словам эксперта, со временем от этого страдают сердце, почки, глаза, ноги. Кроме того, заболевание может привести и к острым состояниям, например резкому повышению или падению глюкозы, требующим неотложной помощи.

При этом вся проблема кроется в инсулине – гормоне поджелудочной железы, который помогает глюкозе из крови попасть в клетки. При диабете I типа, встречающемся чаще всего в молодом возрасте, в организме его нет совсем. Это происходит потому, что клетки, отвечающие за выработку вещества, разрушаются собственной иммунной системой. В таком случае пациент нуждается в поступлении гормона извне.



Марина Берковская врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук При диабете II типа инсулин вырабатывается, но ткани перестают на него правильно реагировать – развивается так называемая инсулинорезистентность. Поджелудочная сначала старается производить больше гормона, но со временем истощается. Такой тип патологии чаще связан с лишним весом, малоподвижностью и возрастом.

Эксперт отметила, что диабет II типа часто протекает незаметно вплоть до развития осложнений и выявляется случайно в ходе диспансеризации или уже в крайнем случае – при инфаркте или инсульте.



"Поэтому не стоит ждать выраженных симптомов, помогающих выявить заболевание. Однако всегда нужно обращать внимание на следующие признаки: постоянная жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, особенно ночью, слабость, сонливость, медленно заживающие раны, частые грибковые или кожные инфекции. Иногда добавляется нечеткость зрения или просто ощущение, что "что-то не так" с самочувствием", – отметила эксперт.

При таких симптомах Берковская рекомендовала не откладывать визит к врачу, сдав обычный анализ крови на глюкозу, а лучше и на гликированный гемоглобин (HbA1c), которые позволят заподозрить или подтвердить диабет.

"Но иногда требуется пероральный глюкозотолерантный тест: его назначает эндокринолог, если ситуация не вполне очевидна", – пояснила Берковская.

После 40 лет врач посоветовала проводить контроль сахара в крови раз в год, особенно если есть лишний вес, гипертония, высокий холестерин, а также если кто-то из родственников страдает или страдал данной патологией.

Главное – образ жизни

Учитывая особенности современного питания, человечество активно движется к "эпидемии" сахарного диабета, поскольку многие употребляют излишнее количество углеводов и калорий. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.



(повышение уровня инсулина и снижение сахара в крови. – Прим. ред.) , что уже считается преддиабетом.

Ирина Скорогудаева врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Даже у детей сегодня регистрируют гиперинсулинемию, что уже считается преддиабетом.

По словам эксперта, в таком случае важную роль играет генетика. Однако, если в семье не было больных диабетом, а человек употребляет много сахара, переедает и набирает вес, риски возникновения патологии сильно повышаются, предупредила Скорогудаева.

Чтобы не допустить проблем, нужно следить за питанием и образом жизни, которые важны не только для профилактики, но и лечения. Необходимо сокращать количество сладкого, сжигать потребляемое количество калорий, чтобы они не накапливались в организме и не вызывали ожирение.

"И лучше делать это заранее, не доводя до того момента, когда разовьется сахарный диабет и придется соблюдать строжайшую диету, не позволяя себе лишнего", – отметила эксперт.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина уточнила, что взрослым в день нельзя употреблять больше шести чайных ложек сахара, а детям от 3 до 10 лет достаточно и пяти (до 3 лет сахара не должно быть в рационе вообще, подчеркнула эксперт).

"Но надо учитывать, что это нормы для всего сахара, в том числе и того, который мы получаем в скрытом виде. А сегодня его содержит практически любой готовый продукт: он есть в соусах, сладких йогуртах, кетчупах, майонезе, колбасе и даже в черном ржаном хлебе", – пояснила она.

Кроме того, опасны продукты, содержащие быстрые углеводы, – мука, белый хлеб, макароны из нетвердых сортов пшеницы.



Ирина Скорогудаева врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Многие думают, что фруктоза, так как она не повышает уровень глюкозы, безвредна. Однако при ее употреблении долго не наступает чувство насыщения, поэтому человек может съесть гораздо больше, и из-за этого может быстро произойти ожирение печени, а дальше включаются определенные механизмы, которые приводят к повреждению тканей, что и становится триггером возникновения сахарного диабета II типа.

Снизить риск возникновения диабета помогут противовоспалительные продукты, содержащие антиоксиданты, – например, голубика, черника, клюква, брусника, малина (оптимальная порция – 100–150 граммов), а также продукты с кверцетином – яблоки, красный лук. Кроме того, противовоспалительным действием обладает омега-3, а ее много в жирной рыбе и орехах, заключила Соломатина.



