14 ноября, 08:00

Общество
Эндокринолог Берковская объяснила, как распознать скрытый сахарный диабет

Скрытая угроза: как избежать развития сахарного диабета

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. Как распознать заболевание на ранних сроках, чем оно опасно и как его предотвратить, разбиралась Москва 24.

Опасно ждать симптомов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сахарный диабет – это состояние, при котором организм не может нормально использовать глюкозу, являющуюся основным источником энергии для клеток. Опасность патологии в том, что она повреждает сосуды и нервы, объяснила Москве 24 врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Марина Берковская.

По словам эксперта, со временем от этого страдают сердце, почки, глаза, ноги. Кроме того, заболевание может привести и к острым состояниям, например резкому повышению или падению глюкозы, требующим неотложной помощи.

При этом вся проблема кроется в инсулине – гормоне поджелудочной железы, который помогает глюкозе из крови попасть в клетки. При диабете I типа, встречающемся чаще всего в молодом возрасте, в организме его нет совсем. Это происходит потому, что клетки, отвечающие за выработку вещества, разрушаются собственной иммунной системой. В таком случае пациент нуждается в поступлении гормона извне.

При диабете II типа инсулин вырабатывается, но ткани перестают на него правильно реагировать – развивается так называемая инсулинорезистентность. Поджелудочная сначала старается производить больше гормона, но со временем истощается. Такой тип патологии чаще связан с лишним весом, малоподвижностью и возрастом.
Марина Берковская
врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук

Эксперт отметила, что диабет II типа часто протекает незаметно вплоть до развития осложнений и выявляется случайно в ходе диспансеризации или уже в крайнем случае – при инфаркте или инсульте.

"Поэтому не стоит ждать выраженных симптомов, помогающих выявить заболевание. Однако всегда нужно обращать внимание на следующие признаки: постоянная жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспускание, особенно ночью, слабость, сонливость, медленно заживающие раны, частые грибковые или кожные инфекции. Иногда добавляется нечеткость зрения или просто ощущение, что "что-то не так" с самочувствием", – отметила эксперт.

При таких симптомах Берковская рекомендовала не откладывать визит к врачу, сдав обычный анализ крови на глюкозу, а лучше и на гликированный гемоглобин (HbA1c), которые позволят заподозрить или подтвердить диабет.

"Но иногда требуется пероральный глюкозотолерантный тест: его назначает эндокринолог, если ситуация не вполне очевидна", – пояснила Берковская.

После 40 лет врач посоветовала проводить контроль сахара в крови раз в год, особенно если есть лишний вес, гипертония, высокий холестерин, а также если кто-то из родственников страдает или страдал данной патологией.

Главное – образ жизни

Фото: depositphotos/pressmaster

Учитывая особенности современного питания, человечество активно движется к "эпидемии" сахарного диабета, поскольку многие употребляют излишнее количество углеводов и калорий. Такое мнение в беседе с Москвой 24 высказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева

Даже у детей сегодня регистрируют гиперинсулинемию (повышение уровня инсулина и снижение сахара в крови. – Прим. ред.), что уже считается преддиабетом. 
Ирина Скорогудаева
врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук

По словам эксперта, в таком случае важную роль играет генетика. Однако, если в семье не было больных диабетом, а человек употребляет много сахара, переедает и набирает вес, риски возникновения патологии сильно повышаются, предупредила Скорогудаева.

Чтобы не допустить проблем, нужно следить за питанием и образом жизни, которые важны не только для профилактики, но и лечения. Необходимо сокращать количество сладкого, сжигать потребляемое количество калорий, чтобы они не накапливались в организме и не вызывали ожирение.

"И лучше делать это заранее, не доводя до того момента, когда разовьется сахарный диабет и придется соблюдать строжайшую диету, не позволяя себе лишнего", – отметила эксперт.

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина уточнила, что взрослым в день нельзя употреблять больше шести чайных ложек сахара, а детям от 3 до 10 лет достаточно и пяти (до 3 лет сахара не должно быть в рационе вообще, подчеркнула эксперт).

"Но надо учитывать, что это нормы для всего сахара, в том числе и того, который мы получаем в скрытом виде. А сегодня его содержит практически любой готовый продукт: он есть в соусах, сладких йогуртах, кетчупах, майонезе, колбасе и даже в черном ржаном хлебе", – пояснила она.

Кроме того, опасны продукты, содержащие быстрые углеводы, – мука, белый хлеб, макароны из нетвердых сортов пшеницы.

Многие думают, что фруктоза, так как она не повышает уровень глюкозы, безвредна. Однако при ее употреблении долго не наступает чувство насыщения, поэтому человек может съесть гораздо больше, и из-за этого может быстро произойти ожирение печени, а дальше включаются определенные механизмы, которые приводят к повреждению тканей, что и становится триггером возникновения сахарного диабета II типа. 
Ирина Скорогудаева
врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук

Снизить риск возникновения диабета помогут противовоспалительные продукты, содержащие антиоксиданты, – например, голубика, черника, клюква, брусника, малина (оптимальная порция – 100–150 граммов), а также продукты с кверцетином – яблоки, красный лук. Кроме того, противовоспалительным действием обладает омега-3, а ее много в жирной рыбе и орехах, заключила Соломатина.

