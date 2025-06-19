В России разработают новое лекарство от сахарного диабета первого типа

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Российские ученые занимаются разработкой нового препарата от сахарного диабета первого типа, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, разработка проходит в том числе при помощи специальных лабораторных тестов, которые способны показать доклиническую диагностику сахарного диабета первого типа. Также ученые работают над новыми препаратами, направленными не на лечение этого заболевания, а против его формирования в начальной стадии.

"Платформенные технологические решения, которые были реализованы с препаратом от болезни Бехтерева, сегодня они адаптируются к такому аутоиммунному заболеванию, как сахарный диабет первого типа", – отметил Мурашко.

За последний год москвичи с этим заболеванием бесплатно получили свыше 109 миллионов тест-полосок и более 118 тысяч цифровых глюкометров. По словам Сергея Собянина, измерители вместе с пластинами выдают в столичных аптеках и аптечных пунктах. Для их получения необходимо иметь электронный рецепт врача.