Правительство отменило повышенные пошлины на лечебное питание из недружественных стран

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В российском правительстве приняли решение отменить повышенные пошлины на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания из стран, нарушающих экономические интересы России. Постановление об этом подписано, сообщает сайт кабмина.

Данная продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.

В кабмине подчеркнули, что отмена повышенных пошлин направлена на повышение доступности социально значимых продуктов на российском рынке.

Ранее правительство расширило список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) 18 наименованиями. Большинство из них применяются для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологии.

Также в перечень 14 высокозатратных нозологий был включен препарат, нужный для борьбы со злокачественными образованиями в костном мозге.