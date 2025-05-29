Столичные компании увеличили выпуск и ассортимент продуктов здорового питания

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские компании выпускают широкий спектр продуктов для здорового и активного образа жизни. Они предлагают товары без глютена, молока, сахара и искусственных добавок, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В настоящее время в пищевой отрасли города задействованы более 320 компаний.

"В первом квартале 2025 года компании произвели более 64 тысяч тонн муки из зерновых, овощных и других растительных культур, а также смеси из них, и выпустили свыше 168 тонн зерновых продуктов для завтрака и других изделий из зерновых культур", – приводятся слова руководителя департамента на портале мэра и правительства Москвы.

Например, компания "Другой хлеб" выпускает продукцию со сбалансированным составом, вафли без глютена из картофеля, батата, бананов, рисовой, овсяной и миндальной муки. В первом квартале года компания смогла увеличить объем выпуска товаров на 60%.

"Любовь к своему делу и внимание к ингредиентам позволяют нам создавать по-настоящему особенные и здоровые блюда. Сейчас в нашем ассортименте есть продукты для любого питания, различных диет и лечебных протоколов", – отметила гендиректор компании Виктория Вострилова.

Организация "Фуд Рев" занимается производством шоколадных батончиков и конфет с натуральным составом без рафинированного сахара. Компания расширила ассортимент и стала изготовлять арахисовые и кокосовые конфеты с растительным маслом и магнием.

Кроме того, "Фуд Рев" выпустила линейку биологически активных добавок на основе батончиков без сахара с витаминами и микроэлементами. В состав вошли антиоксидант витамин С и железо фумарат. Они способствуют улучшению состояния иммунной системы, увеличению тонуса и эластичности стенок сосудов.

Производитель "Гранола. Лаб" производит готовые смеси для завтраков и питательные батончики. Среди его продукции представлены смеси запеченных злаков, орехов, ягод, сухофруктов и других наполнителей.

Оборот московских производителей пищевой промышленности в первом квартале 2025 года составил 221 миллиард рублей, увеличившись на 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший вклад внесли компании мясной отрасли – 21%, или 46 миллиардов рублей. Также около 15% (32,7 миллиарда рублей) принесли предприятия, специализирующиеся на хлебобулочных и кондитерских изделиях из муки.

