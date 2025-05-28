Оборот столичной пищевой промышленности достиг 221 млрд рублей

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Оборот московских производителей пищевой промышленности в первом квартале 2025 года составил 221 миллиард рублей, увеличившись на 10,3% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом заявила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, наибольший вклад внесли компании мясной отрасли – 21%, или 46 миллиардов рублей. Около 15% (32,7 миллиарда рублей) принесли предприятия, специализирующиеся на хлебобулочных и кондитерских изделиях из муки. Также более 12% (26,9 миллиарда рублей) обеспечили производители молочных продуктов.

За год оборот предприятий по выпуску масложировой продукции увеличился почти в 10 раз, достигнув 649 миллионов рублей. Выручка мукомольных предприятий продемонстрировала рост почти на 40%, до 5,3 миллиарда рублей. Производители фруктово-овощных консервов смогли увеличить свой оборот на 35%, до 7,4 миллиарда рублей.

Большая часть доходов в сфере производства продуктов питания – 77% и более (что составляет 171,1 миллиарда рублей) – генерируется крупными и средними компаниями. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, их финансовые показатели улучшились на 5,5%. Вклад малых предприятий составил 49,7 миллиарда рублей, что эквивалентно примерно 23% от общего объема рынка. За прошедший год их доходы продемонстрировали значительный рост – на 31%.

В настоящее время в Москве более 320 предприятий выпускают широкий ассортимент продуктов питания, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Он напомнил, что в ТиНАО появится масштабный пищевой кластер, где появятся производства мясных, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд.

Тем временем в городе оборот обрабатывающих предприятий без учета нефтегазового сектора с января по март увеличился на 6,4% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Их выручка достигла 1,7 триллиона рублей. Почти 13% от этого объема обеспечила пищевая промышленность, еще более 9% – производители компьютеров, электронных и оптических изделий.