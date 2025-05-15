Оборот сферы розничной торговли Москвы вырос на 3,2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оборот сферы розничной торговли Москвы в январе – марте 2025-го вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти двух триллионов рублей. Об этом рассказала заммэра, глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Основной вклад в увеличение оборота внес непродовольственный сектор. Выручка компаний этого направления выросла на 4,1% и составила 934 миллиарда рублей, отметила вице-мэр.

Особенно заметный рост наблюдался в магазинах, специализирующихся на продаже косметики и парфюмерии, цифровой техники, цветов, а также товаров для ремонта.

"Столичный торговый сектор успешно сочетает традиционные и цифровые каналы продаж, открывая как новые магазины формата "у дома", так и развивая собственные сервисы онлайн-заказов и доставки. Это делает процесс покупок удобнее для горожан и способствует росту торговых оборотов", – добавила Багреева.

Тем временем оборот продовольственного сектора составил 952 миллиарда рублей и вырос на 2,1%. Таких показателей удалось достичь, в частности, благодаря развитию сервисов доставки готовой еды и открытию точек общественного питания в магазинах.

Доля столицы в общем объеме розничной торговли в России составила 13,4% в первом квартале 2025 года. Росту посещаемости московских торговых центров поспособствовало увеличение покупательской активности.

За первые три месяца текущего года трафик в ТЦ вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил в среднем 267 человек в сутки на тысячу квадратных метров.

Между тем столичные предприятия с начала года на 7% увеличили производство высокотехнологичной продукции, к которой относятся компьютеры, электронные и оптические изделия.

За два месяца компании выпустили свыше 96 миллионов интегральных схем, около 2 миллионов печатных плат и более 74 тысяч счетчиков производства. Также увеличился выпуск портативных компьютеров на 87%, мониторов – свыше чем на 70%, а звуковых и видеоплат – в 2,3 раза.