Собянин: объем инвестиций в экономику Москвы впервые превысил 8 трлн рублей

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Объем инвестиций в экономику столицы впервые превысил 8 триллионов рублей, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

"Из этой колоссальной суммы 0,8 триллиона инвестировало правительство Москвы. Средства были направлены в прошлом году на строительство жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов, которые будут служить многим поколениям москвичей", – отметил градоначальник.

Еще 400 миллиардов рублей вложило российское правительство, которое обеспечивает функционирование федеральных объектов, находящихся в Москве, – научных центров, вузов, клиник и так далее. Но основной объем средств в столичную экономику привлек бизнес.

"Множество крупных, средних и малых предприятий – от РЖД до небольшой кофейни на первом этаже – продолжили реализацию своих планов развития", – добавил Собянин.

В 2024 году объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 4,4%, а на столицу пришлось свыше 20% от всего объема инвестиций в РФ. Из 8 триллионов свыше 35% (свыше 2,8 триллиона) направили на покупку оборудования и машин, которые определяют технологический уровень современной экономики, сказал мэр города.

Еще 20% (1,5 триллиона рублей) вложили в объекты интеллектуальной собственности – в основном в программное обеспечение. Еще свыше 25% (более 2 триллионов рублей) потрачено на строительство и реконструкцию нежилых зданий и сооружений, а еще 17% (1,4 триллиона) – на строительство жилья.

"Масштабные инвестиции являются основным драйвером развития Москвы. Это – гарантия устойчивого функционирования экономики, создания новых рабочих мест и роста уровня жизни. Каждый рубль, вложенный в новое оборудование, компьютерные программы, строительство метро или жилья в конечном счете работает на будущее нашего города", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказывал, что в прошлом году оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое. Такого показателя удалось достичь благодаря производствам различного оборудования и приборов. Также развитию отрасли поспособствовали малые организации, оборот которых вырос в 2,6 раза за 2024 год, а доля в секторе увеличилась почти до 35%.

