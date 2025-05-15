Московские фабрики увеличили выпуск шоколадных изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприятия Москвы увеличили производство шоколадных изделий в первом квартале 2025 года на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, более 120 столичных фабрик обеспечивают кондитерской продукцией как жителей мегаполиса, так и других регионов. В начале текущего года, как подчеркнул Гарбузов, столичные кондитеры изготовили более 26 тысяч тонн шоколада и кондитерских сахаристых изделий, свыше 19 тысяч тонн шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао, более 3,8 тысячи тонн шоколадных конфет и свыше 4,7 тысячи тонн сахаристых кондитерских изделий.

"Увеличивать производство, расширять ассортимент и занимать лидерские позиции на рынке компаниям помогают столичные меры поддержки", – цитирует Гарбузова портал мэра и правительства Москвы.

Например, компания "Полезный шоколад" получила известность благодаря своей уникальной технологии приготовления кондитерских изделий. Фирма производит шоколад и выпечку с натуральным составом без добавления пальмового масла, белого сахара и лактозы. Ее ассортимент включает батончики, пасты, конфеты и горячий шоколад, изготовленные из отборных какао-бобов, выращенных в Эквадоре.

"Компания активно работает над увеличением объема производства и расширением ассортимента. Недавно были выпущены два новых продукта – протеиновые и полезные глазированные батончики", – обратил внимание гендиректор "Полезного шоколада" Сергей Разин.

По его словам, продукты на основе растительного протеина сразу же стали популярными среди спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, а батончики со злаками и шоколадной глазурью рассчитаны на тех, кто следит за своим питанием.

Предприятия "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский", входящие в состав холдинга "Объединенные кондитеры", также предлагают широкий ассортимент сладостей и шоколада.

В частности, на фабрике "Рот Фронт" выпускают около 300 видов кондитерских изделий. Кроме того, там есть собственный цех по переработке какао-бобов.

Кондитерский концерн "Бабаевский" ежегодно выпускает более 23 тысяч тонн шоколада, конфет и вафельных тортов. Причем шоколад фабрики сохраняет высокое качество, аромат и вкус благодаря собственному цеху по переработке какао-бобов, на котором используется технология тонкого измельчения и тщательного вымешивания.

Фабрика "Красный Октябрь" оснащена уникальными линиями и оборудованием для производства шоколадной массы, глазури, шоколада, батончиков и конфет с разнообразными начинками. В ассортименте предприятия более 300 наименований кондитерских изделий.

За последние пять лет московские предприятия пищевой промышленности увеличили объемы производства почти вдвое. Только в январе 2025 года отгрузка продукции составила более 54 миллиардов рублей, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Успешные примеры включают отметивший в прошлом году 90-летие завод сыров и компании, специализирующиеся на здоровом питании. Предприятия получают поддержку через льготное кредитование и налоговые послабления.