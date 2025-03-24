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24 марта, 23:55

Экономика

Производство продуктов в Москве увеличилось практически вдвое за 5 лет

Производство продуктов в Москве увеличилось практически вдвое за 5 лет

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Московские предприятия пищевой промышленности за последние пять лет увеличили объемы производства почти вдвое. Как сообщили в правительстве города, только за первый месяц 2025 года отгрузка продуктов столичного производства составила более 54 миллиардов рублей, что на 16% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Среди успешных примеров – легендарный завод сыров, отметивший в прошлом году 90-летие и продолжающий выпускать известные с советских времен продукты, а также молодые компании, специализирующиеся на здоровом питании. Предприятия могут рассчитывать на различные меры поддержки, включая льготное кредитование и налоговые послабления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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