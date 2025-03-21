В России могут сократить выпуск настоек из-за дефицита ягод

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Крупные производители алкоголя "Татспиртпром" и Ladoga могут сократить выпуск настоек из-за нехватки ягодного сырья. Об этом пишет "Коммерсант".

В компаниях отметили, что некоторые позиции сохраняются, несмотря на сложности с поставками, но рост спроса на отдельные компоненты создает отдельные проблемы. По данным маркетинговой фирмы "Нильсен", продажи настоек за последний год выросли на 31,3% в денежном выражении.

Однако потребление ягод растет не только в алкогольной отрасли, но и в кондитерской. Их используют в качестве альтернативы дорожающему какао. Таким образом, российские производители не могут полностью удовлетворить спрос на ягоды.

По данным СМИ, 70–75% свежих и 90–95% замороженных ягод импортируется, а цены растут быстрее инфляции – это сказывается на стоимости продукции. Если рестораторы и бары переходят на замороженные ягоды, то для алкогольной отрасли этот переход в разы сложнее.

Ранее сообщалось, что в России рост спроса на игристые вина в 2024 году привел к увеличению их производства.