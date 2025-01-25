Роскачество заявило о росте производства игристого в РФ

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В России рост спроса на игристые вина в 2024 году привел к увеличению их производства, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"В прошлом году спрос на игристые вина вырос настолько взрывообразно, что вновь сделал актуальным производство на предприятиях "вторичного виноделия", расположенных в крупных городах, куда вино наливом для производства также доставляется с юга страны, а не приходит морем из-за границы", – передает Роскачество слова директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции, руководителя "Винного гида России" Олеси Латышевой.

По данным экспертов организации, в 2024 году в Подмосковье производство игристого выросло на 242%, до 7 миллионов литров, в Санкт-Петербурге объемы увеличились на 18,2%, до 20 миллионов литров.

Но лидирующую позицию занимают регионы юга России. Например, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа всего произвели свыше 90% всех выпущенных в РФ тихих вин, то есть более 293 миллионов литров, и около 81% от общей суммы произведенного в стране игристого (более 142 миллиона литров).

В Роскачестве подчеркнули, что за прошлый год Кубань увеличила производство вина более чем на 30%, то есть более чем до 71 миллиона литров.Кроме того, в Крыму, не учитывая Севастополь, выпуск игристого составил около 10 миллионов литров. В свою очередь, в Севастополе произвели порядка 9,6 миллиона литров шампанского.

Между тем аналитики заявили, что в России на эскимо вырос средний чек на 14% по сравнению с 2023 годом и составил 178 рублей. Средняя стоимость мороженого увеличилась на 11% за год и составила 91 рубль. Кроме того, выросло и число покупок лакомства на 12%. При этом чаще всего покупатели выбирают эскимо с ванильным вкусом.