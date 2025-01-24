В России резко подорожало эскимо

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Средний чек россиян на эскимо вырос на 14% по сравнению с 2023 годом и составил 178 рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитические данные.

Средняя стоимость лакомства выросла на 11% за год и составила 91 рубль. Число покупок также увеличилось на 12%. Кроме того, аналитики обратили внимание, что цена мороженого при онлайн-заказе на 20–25% больше, чем в магазинах.

"Ценник на эскимо также был выше в связи с ростом стоимости упаковки, сырья, персонала и повышенного спроса", – сказано в сообщении аналитического ресурса.

Как утверждают эксперты, эскимо вместе с мороженым в стаканчиках и вафельных рожках является одним из самых популярных лакомств среди россиян. По словам аналитиков, это было заметно еще в прошлом году, когда продажи мороженого, включая эскимо, заметно выросли по сравнению с 2023 годом на фоне жаркого лета и теплой осени. Более того, высокий объем продаж обеспечил туристический трафик.

Лидером по числу покупок стало эскимо с ванильным вкусом, уточнили представители ресурса.

Ранее генеральный директор организации "Союзмолоко" Артем Белов предположил, что одна из причин "напряженной" ситуации на рынке сливочного масла и сливок заключается в росте производства и потребления мороженого. По его словам, в этом году в России потребляют и производят мороженого больше, чем в предыдущие. Прирост его производства составляет 24%, уточнил он.

