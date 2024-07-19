"Коммерсант": в России выросло производство молока и цены на молочную продукцию

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По прошествии первого полугодия 2024 года объем производства молока в России вырос на 3% в сравнении с показателями прошлого года и достиг около 13,2 миллиона тонн, сообщает издание "Коммерсант".

Рост был зафиксирован и в производстве различных видов молочной продукции. Так, показатели по приготовлению сливок вырсоли в стране на 23%, до 146,5 тысячи тонн, творога и его производных – на 9%, до 334,5 тысячи тонн, мороженого – на 14%, до 260,3 тысячи тонн, йогурта – на 13%, до 330,6 тысячи тонн.

При этом самый низкий показатель продемонстрировали сметана (+2%, до 242,9 тысячи тонн), кефир (+1%, до 400,4 тысячи тонн) и сырные продукты (+1%, до 85,0 тысячи тонн).

Однако на фоне наращивания объемов производства розничные цены на молочную продукцию тоже продолжили расти. Участники рынка обратили внимание, что стоимость конечной продукции зависит от роста издержек производителей, которые происходят на фоне повышения цен на логистику и сырье.

Так, за время, прошедшее с мая 2023 года по май 2024-го, стоимость молока и молочных продуктов в России выросла на 4,23% в сравнении с прошлогодним уровнем. Вместе с тем на данный момент они остаются ниже уровня продовольственной инфляции в стране.

Между тем стоимость арбузов в Москве увеличилась в нынешнем году на 33%, а дыни подорожали на 43%, сообщает Агентство "Москва".

Так, средняя стоимость арбузов по стране в июле 2024 года составила 373 рубля, что на 29% превысило прошлогодний показатель. Непосредственно в Москве средний чек покупки арбузов составил 466 рублей и оказался на 33% выше, чем в прошлом году.

Дыни в июле в среднем стоили 485 рублей, что на 40% выше уровня 2023 года. Между тем средний чек покупки дынь в Москве оказался равен 539 рублям и превысил прошлогоднюю сумму на 43%.

Однако москвичи начали покупать арбузы чаще дынь. Так, количество купленных в столице арбузов оказалось на 10% выше, чем годом ранее. Кроме того, россияне стали отдавать предпочтение арбузам без косточек или с желтой мякотью. На этом фоне спрос жителей города на дыни, наоборот, на 19% снизился относительно прошлого года.

Вместе с тем наблюдается активный рост продажи бахчевых культур в онлайн-магазинах. Так, объем продаж арбузов и дынь в интернете в 2024-м увеличился на 44%. Однако при таком способе покупки на 10–15% растет и средний чек.

Кроме того, аномальная жара на юге России может привести к сокращению урожая овощей в 2024 году. При этом, чтобы окупить свои затраты и получить хоть какую-то прибыль, аграрии могут прибегнуть к попытке "нагнать" ее ценами на свою продукцию.

