Производство одежды в Москве выросло вдвое с начала года

Предприятия легкой промышленности столицы увеличили объемы выпуска одежды, обуви и аксессуаров в два раза по сравнению с началом прошлого года. В мэрии отметили, что рост стал возможен благодаря мерам поддержки бизнеса. Особенно востребованы товары с авторским дизайном и из альтернативных материалов.

Сейчас в Москве насчитывается более 340 предприятий в сфере модной индустрии. Только за два месяца 2025 года они выпустили почти 23 тысячи женских жакетов и блейзеров, а также свыше 27 тысяч брюк.

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