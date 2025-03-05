Косметические фабрики Москвы нарастили выпуск товаров на 20%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В 2024 году столичные фабрики увеличили выпуск косметической и парфюмерной продукции на 20% по сравнению с 2023 годом. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, более 30 промышленных предприятий делают широкий спектр продукции.

"Столичные компании активно пользуются механизмами поддержки города, которые позволяют им наращивать производство продукции, расширять ассортимент товаров и осваивать новые рынки", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.

Кроме того, на 32% вырос выпуск средств для ухода за кожей лица. Сотрудники промышленных предприятий сделали более 34,6 миллиона лосьонов, кремов, специальных уходовых продуктов, а также свыше 11 миллионов средств для очистки кожи лица.

Столичная компания "БС БИОТЕК РУС" занимается выпуском средств для профессионального использования в эстетической медицине. В прошлом году она смогла увеличить объемы производства и расширить свой продуктовый ряд. Компания создала и внедрила в производство 11 новинок.

Как отметил глава компании Данила Королев, за 2024 год продажи предприятия увеличились на 39% благодаря производственным мощностям, наладке производственных процессов и сотрудничеству со столичным поставщиком.

Еще один московский производитель косметики, выпускающий уходовые средства и краски для волос, получил от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства льготный заем в размере 100 миллионов рублей. Средства пошли на закупку сырья и материалов.

Между тем объем промышленного производства в Москве в январе 2025 года вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обрабатывающие предприятия в январе нарастили выпуск продукции на 10,7%. В результате городские фирмы стали создавать больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других товаров.

