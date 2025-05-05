Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

В Кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным. По словам мэра, за шесть лет экономика Москвы выросла на 25%, а объемы инвестиций – вдвое. Москва занимает более 21% в экономике страны, не считая финансового сектора.

Собянин также доложил о масштабных проектах в здравоохранении и образовании, включая реконструкцию всех московских поликлиник и сотен школ. Кроме того, столица продолжает помогать Донецку и Луганску – восстановлены тысячи объектов и сотни километров дорог.

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