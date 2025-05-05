Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:15

Мэр Москвы

Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

Собянин доложил Путину об итогах социально-экономического развития Москвы

Семь новых поездов "Иволга 4.0" начали курсировать на МЦД-4

Собянин: отражена попытка атаки четырех беспилотников на подлете к Москве

Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева – Собянин

Собянин: оперативные службы работают на месте пожара на юге Москвы

Оперативные службы работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 мая

Собянин утвердил дальнейший план проекта "Мой спортивный район"

Собянин сообщил о прибытии первого поезда в электродепо "Столбово"

Мэр Москвы сообщил о старте восстановления усадьбы Виноградово

В Кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным. По словам мэра, за шесть лет экономика Москвы выросла на 25%, а объемы инвестиций – вдвое. Москва занимает более 21% в экономике страны, не считая финансового сектора.

Собянин также доложил о масштабных проектах в здравоохранении и образовании, включая реконструкцию всех московских поликлиник и сотен школ. Кроме того, столица продолжает помогать Донецку и Луганску – восстановлены тысячи объектов и сотни километров дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквывластьэкономикагородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика