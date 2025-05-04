Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.

В свою очередь, в префектуре Юго-Западного округа сообщили, что пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома открыли в школе.

"<...> в школе номер 1532 на Профсоюзной", – рассказал РИА Новости представитель префектуры.

Он уточнил, что проходит эвакуация жильцов 11 и 13 подъездов.

Ранее сообщалось, что в жилом доме 39 на улице Генерала Тюленева произошел взрыв, после чего загорелись две квартиры на 8-м и 9-м этаже. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, между квартирами обрушились перекрытия.

В результате происшествия два человека погибли, 5 пострадали, среди которых двое детей. По словам Сергея Собянина, людям оказывается вся необходимая помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.