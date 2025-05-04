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04 мая, 22:20

Происшествия

Площадь пожара в доме на юго-западе Москвы составляет 100 квадратных метров

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара в жилой многоэтажке на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где ранее произошел взрыв, составляет 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. Тушение продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин заявил, что жильцам дома оказывается вся необходимая помощь. По словам мэра, на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики.

Вечером 4 мая в квартире на 9-м этаже доме 39 на улице Генерала Тюленева произошел взрыв, после чего начался пожар. Огонь охватил две квартиры на 8-м и 9-м этаже, между ними обрушились перекрытия.

По данным МЧС, погибли два человека. В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в результате происшествия пострадали 5 человек, среди которых двое детей.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

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