04 мая, 22:16Происшествия
Пять человек пострадали при ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Пять человек пострадали в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
В числе пострадавших – двое детей. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные – в средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для их жизни нет.
"В настоящее время все они госпитализируются в 4 профильных стационарах", – уточнили в ведомстве.
"К месту пожаротушения на улице Генерала Тюленева выделено 2 автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома", – говорится в сообщении столичного Дептранса.
Автобусы будут продолжать работать на месте инцидента столько, сколько этого потребует ситуация. При этом из-за ЧП временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы, добавили в департаменте.
По предварительной версии, в квартире девятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Взрыв с последующим возгоранием прогремел в многоквартирном доме на юго-западе столицы вечером 4 мая. В результате ЧП погибли два человека.
Тушение возгорания продолжается, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. По факту трагедии в СКР уже начали доследственную проверку.