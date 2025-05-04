Пять человек пострадали при ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пять человек пострадали в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

В числе пострадавших – двое детей. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные – в средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для их жизни нет.

"В настоящее время все они госпитализируются в 4 профильных стационарах", – уточнили в ведомстве.

"К месту пожаротушения на улице Генерала Тюленева выделено 2 автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома", – говорится в сообщении столичного Дептранса.

Автобусы будут продолжать работать на месте инцидента столько, сколько этого потребует ситуация. При этом из-за ЧП временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы, добавили в департаменте.

По предварительной версии, в квартире девятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Взрыв с последующим возгоранием прогремел в многоквартирном доме на юго-западе столицы вечером 4 мая. В результате ЧП погибли два человека.

Тушение возгорания продолжается, площадь пожара достигла 100 квадратных метров. По факту трагедии в СКР уже начали доследственную проверку.

