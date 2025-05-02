Пожар в пяти гаражах произошел на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар произошел в пяти гаражах, расположенных на Дорожной улице в Москве, передает пресс-служба столичного управления МЧС.

В настоящее время возгорание локализовано. Уточнили в ведомстве. К тушению были привлечены 30 сотрудников и 7 единиц техники.

При этом, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Еще один пожар произошел на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице в Москве. В здании горели строительные материалы и утеплитель. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в столице также загорелось здание Стасовских гостиниц, которое было построено в начале XIX века по указу императора Павла I. Огонь распространился на втором этаже. В экстренных службах заявляли, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Спустя время огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате никто не пострадал. На месте инцидента были задействованы 60 пожарных и 12 единиц техники МЧС.