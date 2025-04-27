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27 апреля, 04:46

Происшествия

Пожар на Азовской улице в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Огнеборцы полностью потушили пожар в неэксплуатируемом здании на Азовской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По данным ведомства, в здании горели строительные материалы и утеплитель. В результате случившегося никто не пострадал.

О возгорании на Азовской улице стало известно вечером 26 апреля. Пожар начался на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания. На место сразу же прибыли спасатели и пожарные.

Ранее возгорание произошло в бане на севере Москвы. Пожар вспыхнул в чердачном помещении, расположенном на улице Вучетича. Для тушения специалисты проводили вскрытие кровли.

Пожар тушат в трехэтажном здании в Зюзине

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