27 апреля, 04:46Происшествия
Пожар на Азовской улице в Москве ликвидирован
Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"
Огнеборцы полностью потушили пожар в неэксплуатируемом здании на Азовской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
По данным ведомства, в здании горели строительные материалы и утеплитель. В результате случившегося никто не пострадал.
О возгорании на Азовской улице стало известно вечером 26 апреля. Пожар начался на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания. На место сразу же прибыли спасатели и пожарные.
Ранее возгорание произошло в бане на севере Москвы. Пожар вспыхнул в чердачном помещении, расположенном на улице Вучетича. Для тушения специалисты проводили вскрытие кровли.
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