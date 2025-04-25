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25 апреля, 11:16 (обновлено 25.04.2025 11:47)

Происшествия

Пожар в ангаре произошел на востоке Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар вспыхнул в ангаре на Заваруевском переулке, доме 32, строении 1, на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Установлено, что ангар горел по всей площади. Пожарные расчеты незамедлительно приступили к работам по тушению, им удалось локализовать возгорание, а позже и ликвидировать. Информации по пострадавшим не поступало.

Ранее пожар произошел в здании автотехцентра на Варшавском шоссе. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что огонь охватил три автомобиля и оборудование для обслуживания.

Спасателям удалось локализовать возгорание и потушить открытое пламя. Людей в здании не было.

До этого пожар на складе произошел в подмосковных Мытищах. Его площадь составила 1,8 тысячи квадратных метров. Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание.

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