25 апреля, 11:16 (обновлено 25.04.2025 11:47)Происшествия
Пожар в ангаре произошел на востоке Москвы
Установлено, что ангар горел по всей площади. Пожарные расчеты незамедлительно приступили к работам по тушению, им удалось локализовать возгорание, а позже и ликвидировать. Информации по пострадавшим не поступало.
Ранее пожар произошел в здании автотехцентра на Варшавском шоссе. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что огонь охватил три автомобиля и оборудование для обслуживания.
Спасателям удалось локализовать возгорание и потушить открытое пламя. Людей в здании не было.
До этого пожар на складе произошел в подмосковных Мытищах. Его площадь составила 1,8 тысячи квадратных метров. Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание.