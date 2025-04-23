Пожар в кафе на севере Москвы ликвидирован

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание в кафе на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Пострадавших нет", – добавили там.

Пожар в кафе "Хлеб Хаус", расположенном на Кронштадском бульваре, рядом с метро "Речной вокзал", произошел 23 апреля. По версии МЧС, возгорание началось из-за жировых отложений в вытяжке одноэтажного административного здания. Эвакуация посетителей и персонала не потребовалась.

Ранее в результате пожара на востоке Москвы погиб один человек. Инцидент произошел 22 апреля в квартире дома на Снайперской улице. Следователи начали свою проверку по данному факту.