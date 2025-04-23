Возгорание произошло в столичном кафе "Хлеб Хаус"

Фото: телеграм-канал "Ховрино и рядом"

Пожар произошел в столичном кафе "Хлеб Хаус" на Кронштадском бульваре, доме 3. Там загорелись жировые отложения в вытяжке одноэтажного административного здания, сообщило управление МЧС РФ по Москве.

Пожарно-спасательные подразделения уже локализовали возгорание. В настоящее время проводятся работы по полной ликвидации пожара.

При этом инцидент обошелся без пострадавших. Эвакуация посетителей и персонала не потребовалась.

Ранее возгорание было зафиксировано в районе торгового центра "Гринвич" в Екатеринбурге. Пожарные выяснили, что загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Приступив к работе, они оперативно потушили огонь на 20 "квадратах".

Еще один пожар произошел до этого в торговом центре в Ростове-на-Дону. Фасад здания загорелся на площади 500 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь перекинулся на кровлю пятиэтажного жилого дома, который находится рядом. Спасатели эвакуировали 15 человек. Позже пожар удалось ликвидировать.

