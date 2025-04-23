23 апреля, 09:57Происшествия
Возгорание произошло в столичном кафе "Хлеб Хаус"
Фото: телеграм-канал "Ховрино и рядом"
Пожар произошел в столичном кафе "Хлеб Хаус" на Кронштадском бульваре, доме 3. Там загорелись жировые отложения в вытяжке одноэтажного административного здания, сообщило управление МЧС РФ по Москве.
Пожарно-спасательные подразделения уже локализовали возгорание. В настоящее время проводятся работы по полной ликвидации пожара.
При этом инцидент обошелся без пострадавших. Эвакуация посетителей и персонала не потребовалась.
Ранее возгорание было зафиксировано в районе торгового центра "Гринвич" в Екатеринбурге. Пожарные выяснили, что загорелась градирня системы охлаждения вентиляции на кровле здания. Приступив к работе, они оперативно потушили огонь на 20 "квадратах".
Еще один пожар произошел до этого в торговом центре в Ростове-на-Дону. Фасад здания загорелся на площади 500 квадратных метров. Спустя некоторое время огонь перекинулся на кровлю пятиэтажного жилого дома, который находится рядом. Спасатели эвакуировали 15 человек. Позже пожар удалось ликвидировать.
Пожар произошел на севере Москвы