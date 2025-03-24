Пожар полностью ликвидирован на крыше ТЦ в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар полностью ликвидирован на кровле торгового центра в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Также специалистам удалось локализовать возгорание на кровле соседнего дома, уточнило ведомство.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде торгового центра. На место происшествия прибыли дознаватели МЧС.

О пожаре в торговом центре стало известно 24 марта. Фасад здания загорелся на площади 500 квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь перекинулся на кровлю пятиэтажного жилого дома, который находится рядом. Спасатели эвакуировали 15 человек и увеличили группировку для тушения огня. На месте работали 100 специалистов и 29 единиц техники.