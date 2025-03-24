24 марта, 06:42Происшествия
ТЦ загорелся в Ростове-на-Дону на 500 "квадратах"
Фото: МЧС России
Торговый центр загорелся в Ростове-на-Дону на 500 квадратных метрах. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"На Буденновском проспекте горит фасад здания ТЦ. Предварительно, площадь пожара – 500 "квадратов". Существует угроза распространения огня на соседнее здание", – сообщили в ведомстве.
Пожар тушат 70 спасателей и 19 единиц техники МЧС России. На данный момент данных о пострадавших не поступало.
Ранее ночью огонь вспыхнул в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке Великого Новгорода. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров, его тушение было осложнено сильным задымлением.
К утру пожар на рынке в Великом Новгороде удалось потушить, никто не пострадал.