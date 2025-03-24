Двухэтажное здание загорелось на площади 800 "квадратов" на рынке в Великом Новгороде

Фото: МЧС России

Двухэтажное здание загорелось на рынке в Великом Новгороде на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.



"На улице Прусской произошло возгорание в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке. Предварительно, площадь пожара – 800 "квадратов", – указано в сообщении.

В МЧС добавили, что пожар удалось локализовать, однако его тушение осложняется сильным задымлением. С огнем борются 50 пожарных и 14 единиц техники, информации о пострадавших не поступало.

Ранее в подмосковной Кашире загорелся бункер. Пожар в цеху, расположенном на улице Ильича, удалось локализовать на площади 920 квадратных метров, а затем полностью ликвидировать. В результате никто не пострадал.