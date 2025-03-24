24 марта, 06:53Происшествия
Огонь перекинулся с ТЦ на кровлю пятиэтажки при пожаре в Ростове-на-Дону
Фото: МЧС России
Огонь перекинулся с горящего ТЦ в Ростове-на-Дону на кровлю рядом стоящей пятиэтажки. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
"Проводится эвакуация жителей", – сообщили в ведомстве.
В МЧС добавили, что к месту пожара были направлены специалисты лаборатории для взятия проб на предмет превышения вредных веществ в воздухе.
Торговый центр загорелся в Ростове-на-Дону 24 марта на площади в 500 квадратных метров. К тушению пожара привлечены 70 спасателей и 19 единиц техники МЧС России.
На данный момент сведений о пострадавших не поступало.