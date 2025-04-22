СК начал проверку после гибели человека при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи начали проверку после гибели человека во время пожара на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 22 апреля в квартире дома, который находится на Снайперской улице. По данным ведомства, из-за возникшего там пожара погиб один человек. В связи с этим начата проверка.

Сейчас сотрудники СК работают на месте происшествия и проводят необходимые следственные мероприятия.

Ранее в результате пожара в частном доме в поселке Василовка погибли 12-летняя девочка и три мальчика в возрасте 7 и 5 лет. В тот момент матери не было дома, так как она уехала в госпиталь к раненному в ходе спецоперации мужу, оставив детей с родственниками.

По факту произошедшего возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Власти пообещали выделить семье средства на приобретение нового жилья и на организацию похорон. В настоящее время мать с единственным выжившим ребенком находится у родственников.

