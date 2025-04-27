Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:10

Происшествия

Пожар вспыхнул на крыше здания на Азовской улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Возгорание произошло на крыше трехэтажного неэксплуатируемого здания на Азовской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Москве.

На месте уже находятся огнеборцы, которые ликвидируют пожар. Всего в тушении огня задействовано 55 сотрудников и 17 единиц техники МЧС. Более подробная информация о пожаре уточняется.

Ранее склад торгового оборудования загорелся в подмосковном Раменском на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Здание расположено на улице Красноармейской. Информация о пострадавших не поступала.

Еще один пожар вспыхнул в ангаре на Заваруевском переулке на востоке столицы. Ангар горел по всей площади. Пожарные расчеты незамедлительно приступили к работам по тушению, им удалось локализовать возгорание, а позже и ликвидировать.

Пожар тушат в трехэтажном здании в Зюзине

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика