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25 апреля, 17:40

Происшествия

Здание пилорамы загорелось в Кургане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Здание пилорамы загорелось на проспекте Машиностроителей в Кургане, сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара равна 1 тысяче квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работают 25 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее пятеро детей погибли при возгорании частного дома в Астрахани. Еще один ребенок смог спастись. Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В региональном СУ СК уточнили, что, предварительно, четверо погибших были детьми хозяйки дома, еще один – ребенком знакомой.

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