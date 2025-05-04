04 мая, 22:37Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ЧП в доме на юго-западе Москвы
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Уголовное дело возбуждено после взрыва и последующего пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СКР.
"Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Для установления точной причины возгорания следователи в ближайшее время назначат ряд экспертиз, включая пожарно-техническую.
При этом пожарным удалось ликвидировать открытое горение, добавили в пресс-службе МЧС РФ.
Взрыв в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева произошел вечером 4 мая. Из-за этого в здании частично обрушились перекрытия между 8 и 9 этажами. После этого начался пожар, чья площадь достигла 100 квадратных метров.
В результате ЧП погибли два человека. Еще пять жителей дома пострадали, среди них двое детей. После произошедшего столичная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки и процесс установления причин пожара.