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04 мая, 22:37

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ЧП в доме на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Уголовное дело возбуждено после взрыва и последующего пожара в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СКР.

"Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Для установления точной причины возгорания следователи в ближайшее время назначат ряд экспертиз, включая пожарно-техническую.

При этом пожарным удалось ликвидировать открытое горение, добавили в пресс-службе МЧС РФ.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева произошел вечером 4 мая. Из-за этого в здании частично обрушились перекрытия между 8 и 9 этажами. После этого начался пожар, чья площадь достигла 100 квадратных метров.

В результате ЧП погибли два человека. Еще пять жителей дома пострадали, среди них двое детей. После произошедшего столичная прокуратура взяла под контроль ход процессуальной проверки и процесс установления причин пожара.

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