Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

03 мая, 00:25

Транспорт

"Мой район. Новости": график движения поездов изменился на МЦД-4 в майские праздники

"Мой район. Новости": график движения поездов изменился на МЦД-4 в майские праздники

Движение электричек на МЦД-4 поменялось в майские праздники

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Все выходные на Калужском направлении нельзя будет добраться поездами МЦД-4 до станций Мещерская, Солнечная, Матвеевская.

На участке от Поклонной до Площади трех вокзалов интервалы движения увеличат до часа. Эти изменения временные. Они нужны, чтобы как можно быстрее открыть для жителей обновленную станцию Железнодорожная. На работу транспорта в ближайшие дни повлияет также проведение торжественных мероприятий.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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