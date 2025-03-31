Около 90 километров набережных благоустроено в Москве с 2011 года. Там появились пешеходные пространства, зоны для отдыха и спортивные территории, а также смотровые площадки.

В результате программы по благоустройству набережных в городе появились новые прогулочные маршруты, в том числе от "Москва-Сити" до Таганской площади и от Московского международного дома музыки до Воробьевых гор. Протяженность каждого составляет около 27 километров.

В этом году планируется завершить благоустройство на территории музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной в Парке Горького, а также привести в порядок Даниловскую, Дербеневскую, Нагатинскую набережные и укрепить берега Москвы-реки вблизи стадиона "Спартак".

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