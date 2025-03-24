Новости Москвы: в столице продолжается благоустройство Пушкинской набережной

В Парке Горького продолжается благоустройство Пушкинской набережной. Здесь появятся кварталы с тематическими павильонами, среди которых – "Визуальные искусства", "Двор резидентов", "Семейная гостиная", "Гастрономический квартал" и "Событийная площадь".

В Москве обновляют стадион "Металлург", который станет современным спорткомплексом. На месте старого футбольного поля создадут универсальную арену с искусственным покрытием и подогревом. Здесь можно будет играть в футбол и регби. Вокруг поля появятся беговые дорожки для разминок и забегов на короткие дистанции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.