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24 марта, 19:30

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Новости Москвы: в столице продолжается благоустройство Пушкинской набережной

Новости Москвы: в столице продолжается благоустройство Пушкинской набережной

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В Парке Горького продолжается благоустройство Пушкинской набережной. Здесь появятся кварталы с тематическими павильонами, среди которых – "Визуальные искусства", "Двор резидентов", "Семейная гостиная", "Гастрономический квартал" и "Событийная площадь".

В Москве обновляют стадион "Металлург", который станет современным спорткомплексом. На месте старого футбольного поля создадут универсальную арену с искусственным покрытием и подогревом. Здесь можно будет играть в футбол и регби. Вокруг поля появятся беговые дорожки для разминок и забегов на короткие дистанции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городспортвидеоЕкатерина Фоменко
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