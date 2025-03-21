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21 марта, 08:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Образы дома Мельникова" открылась в музее архитектуры

"Культура за 100 секунд": выставка "Образы дома Мельникова" открылась в музее архитектуры

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В музее архитектуры проходит выставка, посвященная 135-летию архитектора Константина Мельникова. На ней собраны более 80 фотографий знаменитого дома в Кривоарбатском переулке, а также снимки французского фотографа Анри Картье-Брессона и его жены Мартины Франк, на которых изображен Мельников.

Кроме того, Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" проходит в столице до 27 марта. Открыл мероприятие фильм "Я продолжаю танцевать" о закулисье русского балета, а 21 марта в 19:00 в "Москино Жуковский" покажут картину "Тени за кадром" о легендарных художниках "Мосфильма" Людмиле Кусаковой и Михаиле Карташове.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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