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16 марта, 09:30

Культура

В Москве начали действовать новые правила посещения театров и концертов

В Москве начали действовать новые правила посещения театров и концертов

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С 15 марта в столице начали действовать новые правила посещения театров и концертов. Теперь при покупке билета и на входе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Это требование введено для повышения безопасности зрителей и борьбы с перекупщиками, которые скупают билеты, создавая искусственный ажиотаж, а затем перепродают их по завышенным ценам.

Пилотный проект уже запущен в театрах, подведомственных департаменту культуры Москвы. Для покупки билета подойдут паспорт (в том числе заграничный), водительские права, военный билет и другие документы. Если билетов несколько, потребуются данные каждого зрителя. В театре достаточно предъявить любой документ из списка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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