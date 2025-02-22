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22 февраля, 07:05

Культура

"Киномода": конец 50-х – начало 60-х

"Киномода": конец 50-х – начало 60-х

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Мода в Советском Союзе — это, скорее, про "добыть", чем про "выбрать, что купить". Однако художники по костюмам советских фильмов делали невозможное. Они создавали интересные и стильные образы даже во время дефицита. Советские женщины, вдохновляясь кинообразами, шили себе сами.

Почему в СССР люди боялись носить яркую одежду? Как в эпоху "Оттепели" советский кинематограф выступил против серости и обыденности? Какую революцию в мире моды совершила картина Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь"? Как актриса Людмила Гурченко стала иконой стиля?

Об этом – в программе "Киномода".

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