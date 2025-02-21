Актер и режиссер Севастьян Смышников рассказал о пути к славе

Актер и режиссер Севастьян Смышников поделился своими размышлениями о профессии и мастерстве. Он отметил, что путь к успеху – это не только яркие моменты, но и трудности, через которые приходится проходить, сталкиваясь с отказами и трудными ситуациями.

Смышников также рассказал, как важно помнить о тех трудностях, которые приходится преодолевать на пути к своей цели, и о простом счастье, которое приходит благодаря упорному труду.

Большое интервью с Севастьяном Смышниковым выйдет в пятницу, 21 февраля, в эфире телеканала Москва 24.