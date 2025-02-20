20 февраля, 08:15Культура
"Моя Москва": Маргарита Шубина. Часть 1
Главным человеком в своей жизни актриса и режиссер Маргарита Шубина считает маму – учительницу с удивительным именем Воля. От нее Маргарите достались не только твердый характер и целеустремленность, но и любовь к литературе.
В этом выпуске на прогулке по любимому Басманному району Шубина вспомнит, как распугала посетителей парикмахерской, признается, почему ее приняли в школу позже одноклассников, и расскажет другие истории из своего московского детства.
Подробнее – в программе "Моя Москва".