"Моя Москва": Маргарита Шубина. Часть 1

Главным человеком в своей жизни актриса и режиссер Маргарита Шубина считает маму – учительницу с удивительным именем Воля. От нее Маргарите достались не только твердый характер и целеустремленность, но и любовь к литературе.

В этом выпуске на прогулке по любимому Басманному району Шубина вспомнит, как распугала посетителей парикмахерской, признается, почему ее приняли в школу позже одноклассников, и расскажет другие истории из своего московского детства.

Подробнее – в программе "Моя Москва".