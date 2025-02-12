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12 февраля, 14:45

Шоу-бизнес

Анфиса Чехова рассказала о борьбе с комплексами и давлении стандартов красоты

Анфиса Чехова рассказала о борьбе с комплексами и давлении стандартов красоты

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Актриса и телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в начале карьеры. По ее словам, в 90-е стандарт внешности диктовал строгие параметры, а лишние килограммы могли стать причиной отказа в работе.

Чехова вспомнила, как ее увольняли с формулировкой: "Ты не влезаешь в кадр", несмотря на то, что во время съемок она похудела.

Большое интервью с Анфисой Чеховой выйдет в среду, 12 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

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