Анфиса Чехова рассказала о борьбе с комплексами и давлении стандартов красоты

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала о сложностях, с которыми столкнулась в начале карьеры. По ее словам, в 90-е стандарт внешности диктовал строгие параметры, а лишние килограммы могли стать причиной отказа в работе.

Чехова вспомнила, как ее увольняли с формулировкой: "Ты не влезаешь в кадр", несмотря на то, что во время съемок она похудела.

Большое интервью с Анфисой Чеховой выйдет в среду, 12 февраля, в эфире телеканала Москва 24.